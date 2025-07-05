Для приготовления этого фантастического домашнего пьянящего напитка нужны только 2 ингредиента: собственно смородина и сахар. Все остальное – дело техники, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Рецепт вина из смородины

  • Время: 45 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 1,5 литра воды;
– 1 килограмм смородины;
– 500 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Переберите смородину, удаляя веточки, листья и другие примеси. Важно: не мойте ягоды, чтобы не смыть природные дрожжи.

  2. Разомните ягоды с помощью блендера или обычной толкушки. Переложите полученную массу в чистую стеклянную емкость с горлышком.

  3. Половину сахара растворите в теплой воде. Полученным сиропом залейте ягодную массу. Объем заполненного сосуда должен составлять не более двух третей, чтобы оставить пространство для брожения.

  4. На горлышко наденьте резиновую перчатку с маленьким отверстием в пальце. Поместите в темное место при комнатной температуре на 4 – 6 суток.

  5. За это время один раз осторожно перемешайте содержимое чистой ложкой. Затем процедите сусло через мелкое сито и верните в ту же банку.

  6. Остаток сахара разделите на 4 части. Одну часть добавьте сразу, тщательно перемешав. Настаивайте еще 2 – 3 недели в темном месте, раз в 7 дней добавляя очередную порцию сахара, каждый раз перемешивая содержимое.

  7. После завершения брожения напиток процедите и разлейте в бутылки.

  8. Плотно закупорьте и храните в прохладном темном помещении.

  9. Вино должно настояться 2 – 3 месяца. В течение этого периода рекомендуется раз в несколько недель повторно процеживать напиток для очистки от осадка.

Приятного аппетита!

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