Для приготовления этого фантастического домашнего пьянящего напитка нужны только 2 ингредиента: собственно смородина и сахар. Все остальное – дело техники, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Ингредиенты:

– 1,5 литра воды;

– 1 килограмм смородины;

– 500 граммов сахара.

Приготовление:

Переберите смородину, удаляя веточки, листья и другие примеси. Важно: не мойте ягоды, чтобы не смыть природные дрожжи.

Разомните ягоды с помощью блендера или обычной толкушки. Переложите полученную массу в чистую стеклянную емкость с горлышком.

Половину сахара растворите в теплой воде. Полученным сиропом залейте ягодную массу. Объем заполненного сосуда должен составлять не более двух третей, чтобы оставить пространство для брожения.

На горлышко наденьте резиновую перчатку с маленьким отверстием в пальце. Поместите в темное место при комнатной температуре на 4 – 6 суток.

За это время один раз осторожно перемешайте содержимое чистой ложкой. Затем процедите сусло через мелкое сито и верните в ту же банку.

Остаток сахара разделите на 4 части. Одну часть добавьте сразу, тщательно перемешав. Настаивайте еще 2 – 3 недели в темном месте, раз в 7 дней добавляя очередную порцию сахара, каждый раз перемешивая содержимое.

После завершения брожения напиток процедите и разлейте в бутылки.

Плотно закупорьте и храните в прохладном темном помещении.