На ньому мають бути обов'язково хот-доги, але обмежуватися лише ними не варто. Тому 24 Канал з посиланням на Shuba ділиться рецептом традиційного хот-дога, і ще 3 стравами для літнього пікніка.
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Що приготувати на пікнік?
- Хот-дог з корейською морквою
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 4 булочки для хот-дога;
– 4 сосиски;
– 250 грамів моркви по-корейськи;
– 2 томати;
– 2 огірки;
– 1 цибуля червона;
– салат латук – на смак;
– 4 чайні ложки гірчиці;
– 4 столові ложки майонезу.
Приготування:
- Наріжте помідори тонкими кружечками, огірки – тонкими пластинками за допомогою овочечистки, а цибулю – кубиками.
- В окремій мисці змішайте гірчицю та майонез. Розріжте булочку навпіл, але не до кінця.
- Змажте сумішшю гірчиці та майонезу, покладіть всередину сосиску, помідори, огірки, цибулю та корейську моркву. Закрийте булочку та прикрасьте нарізаним листям салату.
Готово!
- Лаваш з сиром на грилі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів сметани;
– 1 пучок кропу;
– 150 грамів сиру фета;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 томат;
– 2 прямокутні лаваші.
Приготування:
- Як радить NV, дрібно наріжте пучок кропу та змішайте його зі сметаною.
- Натріть на крупну тертку твердий сир, наріжте невеликим кубиком фету. Томат наріжте слайсами.
- Розкладіть лаваші, змастіть їх соусом, відступаючи по 4 – 5 сантиметрів по краях. Викладіть зверху м'який сир і томати, притрусіть натертим сиром.
- Закрутіть лаваші, загорнувши всередину краї зверху та знизу. Викладіть на решітку та смажте з обох боків до золотистої скоринки – по 3 – 4 хвилини.
Смакуйте одразу!
- Запечені овочі на грилі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Рецепт запечених овочів на грилі / Фото Unsplash
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 2 цукіні;
– 2 солодких перці;
– 400 грамів томатів чері;
– 40 грамів грибів (печериці);
– 4 артишоки;
– 2 кукурудзи;
– 150 мілілітрів оливкової олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 – 3 гілочки розмарину;
– 2 – 3 гілочки чебрецю;
– 2 – 3 гілочки шавлії;
– сіль.
Для маринаду грибів:
– 50 мілілітрів ароматної олії;
– 2 – 3 столові ложки соєвого соусу;
– 2 зубчики часнику.
Для маринаду артишоків:
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 30 грамів сиру пармезан.
Приготування:
- Згідно з рецептом Тані Литвинової, для маринаду оливкову олію підігрійте, додайте листя розмарину, чебрець, шавлію, часник, перемішайте.
- Усі овочі ретельно помийте, витріть рушником. Очистьте часник, пропустіть через прес.
- Артишоки відправте запікатись на вугілля. Перець очистьте від кісточок, наріжте скибочками та кільцями. Цукіні, кукурудзу, баклажани – кільцями.
- Баклажани збризніть олією, додайте сіль, викладіть на решітку, відправте запікатись з кукурудзою. Гілочку томатів запікайте цілими. Цукіні, солодкий перець, занурте у маринад, викладіть на решітку.
- Для приготування маринаду для грибів у мисці з'єднайте оливкову олію, соєвий соус та часник, перемішайте. Занурте гриби у маринад, викладіть у поліетиленовий пакет. Тоді на решітку запікатись.
- Готові артишоки очистьте, викладіть на тарілку, полийте олією, натріть на грубій тертці сир, викладіть зверху. Готові овочі зніміть з вогню і подавайте.
Смачного!
- Реберця в соєвому соусу
- Час: 1 година
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма ребер;
– 75 грамів меду;
– 7,5 столових ложок соєвого соусу;
– 4,5 столових ложок цукру;
– 4 столові ложки оцту бальзамічного;
– 3 зубки часнику;
– 9 столових ложок кетчупу;
– 1 літр води;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Для приготування маринаду, як радить !Fest, змішайте всі інгредієнти, крім м'яса, і доведіть на вогні до кипіння. Потім покладіть до маринаду ребра та готуйте на мінімальному вогні 45 хвилин.
- Дістаньте ребра і розріжте на секції по 2 – 3 кісточки. Маринад уваріть до густоти.
- Ребра смажте на грилі до утворення рум'яної скоринки, не забуваючи при цьому змащувати їх соусом.
Готово!
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