На нем должны быть обязательно хот-доги, но ограничиваться только ими не стоит. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Shuba делится рецептом традиционного хот-дога, и еще 3 блюдами для летнего пикника.
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Что приготовить на пикник?
- Хот-дог с корейской морковью
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 4 булочки для хот-дога;
– 4 сосиски;
– 250 граммов моркови по-корейски;
– 2 томата;
– 2 огурца;
– 1 лук красный;
– салат латук – по вкусу;
– 4 чайные ложки горчицы;
– 4 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
- Нарежьте помидоры тонкими кружочками, огурцы – тонкими пластинками с помощью овощечистки, а лук – кубиками.
- В отдельной миске смешайте горчицу и майонез. Разрежьте булочку пополам, но не до конца.
- Смажьте смесью горчицы и майонеза, положите внутрь сосиску, помидоры, огурцы, лук и корейскую морковь. Закройте булочку и украсьте нарезанными листьями салата.
Готово!
- Лаваш с сыром на гриле
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 100 миллилитров сметаны;
– 1 пучок укропа;
– 150 граммов сыра фета;
– 150 граммов твердого сыра;
– 1 томат;
– 2 прямоугольных лаваша.
Приготовление:
- Как советует NV, мелко нарежьте пучок укропа и смешайте его со сметаной.
- Натрите на крупную терку твердый сыр, нарежьте небольшим кубиком фету. Томат нарежьте слайсами.
- Разложите лаваши, смажьте их соусом, отступая по 4 – 5 сантиметров по краям. Выложите сверху мягкий сыр и томаты, притрусите натертым сыром.
- Закрутите лаваши, завернув внутрь края сверху и снизу. Выложите на решетку и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки – по 3 – 4 минуты.
Смакуйте сразу же!
- Запеченные овощи на гриле
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
Рецепт запеченных овощей на гриле / Фото Unsplash
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 2 цуккини;
– 2 сладких перца;
– 400 граммов томатов черри;
– 40 граммов грибов (шампиньоны);
– 4 артишока;
– 2 кукурузы;
– 150 миллилитров оливкового масла;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 – 3 веточки розмарина;
– 2 – 3 веточки тимьяна;
– 2 – 3 веточки шалфея;
– соль.
Для маринада грибов:
– 50 миллилитров ароматного масла;
– 2 – 3 столовые ложки соевого соуса;
– 2 зубчика чеснока.
Для маринада артишоков:
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 30 граммов сыра пармезан.
Приготовление:
- Согласно рецепту Тани Литвиновой, для маринада оливковое масло подогрейте, добавьте листья розмарина, тимьян, шалфей, чеснок, перемешайте.
- Все овощи тщательно помойте, вытрите полотенцем. Очистите чеснок, пропустите через пресс.
- Артишоки отправьте запекаться на угли. Перец очистите от косточек, нарежьте ломтиками и кольцами. Цуккини, кукурузу, баклажаны – кольцами.
- Баклажаны сбрызните маслом, добавьте соль, выложите на решетку, отправьте запекаться с кукурузой. Веточку томатов запекайте целыми. Цуккини, сладкий перец, окуните в маринад, выложите на решетку.
- Для приготовления маринада для грибов в миске соедините оливковое масло, соевый соус и чеснок, перемешайте. Погрузите грибы в маринад, выложите в полиэтиленовый пакет. Тогда на решетку запекаться.
- Готовые артишоки очистите, выложите на тарелку, полейте маслом, натрите на крупной терке сыр, выложите сверху. Готовые овощи снимите с огня и подавайте.
Приятного аппетита!
- Ребрышки в соевом соусе
- Время: 1 час
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма ребер;
– 75 граммов меда;
– 7,5 столовых ложек соевого соуса;
– 4,5 столовых ложек сахара;
– 4 столовые ложки уксуса бальзамического;
– 3 зубчика чеснока;
– 9 столовых ложек кетчупа;
– 1 литр воды;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Для приготовления маринада, как советует !Fest, смешайте все ингредиенты, кроме мяса, и доведите на огне до кипения. Затем положите в маринад ребра и готовьте на минимальном огне 45 минут.
- Достаньте ребра и разрежьте на секции по 2 – 3 косточки. Маринад уварите до густоты.
- Ребра жарьте на гриле до образования румяной корочки, не забывая при этом смазывать их соусом.
Готово!
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