Такой коктейль идеально подходит для того, чтобы оживить вечер с друзьями или дополнить пикник в выходной день. Рецептом "Сангрии" на белом вине делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @tanyashlikhtenko.

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Как приготовить "Сангрию" на белом вине?

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 бутылка белого вина;

– 400 миллилитров яблочного сока;

– 0,5 литра газированной воды;

– 2 апельсина;

– 2 яблока;

– 300 граммов клубники;

– 1 пучок мяты;

– лед.

Как сделать коктейль: смотрите видео

Приготовление:

Яблоки и апельсин помойте и нарежьте кусочками.

В большой кувшин влейте вино, сок, минеральную воду, положите нарезанные яблоко и апельсин.

Разлейте в бокалы со льдом, украсьте листочками мяты и клубники и подавайте.

Приятного аппетита!

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