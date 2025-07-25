Такой коктейль идеально подходит для того, чтобы оживить вечер с друзьями или дополнить пикник в выходной день. Рецептом "Сангрии" на белом вине делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @tanyashlikhtenko.
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Как приготовить "Сангрию" на белом вине?
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 бутылка белого вина;
– 400 миллилитров яблочного сока;
– 0,5 литра газированной воды;
– 2 апельсина;
– 2 яблока;
– 300 граммов клубники;
– 1 пучок мяты;
– лед.
Как сделать коктейль: смотрите видео
Приготовление:
- Яблоки и апельсин помойте и нарежьте кусочками.
- В большой кувшин влейте вино, сок, минеральную воду, положите нарезанные яблоко и апельсин.
- Разлейте в бокалы со льдом, украсьте листочками мяты и клубники и подавайте.
Приятного аппетита!
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