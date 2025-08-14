Приготовление виноградного сока в домашних условиях – это простой процесс, выполнение которого позволяет наслаждаться этим напитком на протяжении холодных месяцев. Рецептом виноградного сока делится 24 Канал со ссылкой на Woman24.
Читайте также Лучшего летнего супа не существует – "Сангрия" на белом сухом: идеально для вечера пятницы
Как приготовить виноградный сок дома?
- Время: 30 минут
- Порции: 1,5 литра
Ингредиенты:
– 2 килограмма винограда.
Приготовление:
- Для начала плоды тщательно промойте, а затем перемелите. Для этого подойдет любой удобный для вас способ, например, с использованием соковыжималки, раздавливая виноград руками или используя дуршлаг и пресс для приготовления пюре.
- После этого процедите смесь в кастрюлю, чтобы избавиться от виноградной кожуры, остатков косточек и другого мусора.
- Кастрюлю со свежим соком отправляйте на огонь и дождитесь, пока он закипит. Дайте покипеть в течение 5 минут.
- Тогда разлейте сок по заранее простерилизованным банкам. Делайте это с использованием мелкого сита.
- Наполненные до верха банки закрутите крышками и отправляйте на хранение после остывания.
Готово!
Если кажется, что сок это очень банально, можете попробовать приготовить свекольный квас. В древности он играл значительную роль в приготовлении борщей и обрядовых блюд.