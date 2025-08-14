Приготовление виноградного сока в домашних условиях – это простой процесс, выполнение которого позволяет наслаждаться этим напитком на протяжении холодных месяцев. Рецептом виноградного сока делится 24 Канал со ссылкой на Woman24.

Как приготовить виноградный сок дома?

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1,5 литра

Ингредиенты:

– 2 килограмма винограда.

Приготовление:

Для начала плоды тщательно промойте, а затем перемелите. Для этого подойдет любой удобный для вас способ, например, с использованием соковыжималки, раздавливая виноград руками или используя дуршлаг и пресс для приготовления пюре.

После этого процедите смесь в кастрюлю, чтобы избавиться от виноградной кожуры, остатков косточек и другого мусора.

Кастрюлю со свежим соком отправляйте на огонь и дождитесь, пока он закипит. Дайте покипеть в течение 5 минут.

Тогда разлейте сок по заранее простерилизованным банкам. Делайте это с использованием мелкого сита.

Наполненные до верха банки закрутите крышками и отправляйте на хранение после остывания.

Готово!

Если кажется, что сок это очень банально, можете попробовать приготовить свекольный квас. В древности он играл значительную роль в приготовлении борщей и обрядовых блюд.