Ароматный напиток из бузины – это вкусно, легко и очень оригинально. Вы в него влюбитесь не только из-за вкуса, всем нравится легкость его приготовления. 24 Канал предлагает сохранить вкус лета по рецепту с TikTok marinalife_.
Как приготовить компот из бузины?
- Время: 5 минут
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– горсть цветков бузины;
– ломтик апельсина;
– несколько листьев мяты;
– ломтик лимона;
– стакан сахара;
– чайная ложка лимонной кислоты.
Как сделать компот из бузины: видео
Приготовление:
- Обрываем цветы бузины и кладем в банку.
- Добавляем лимон, апельсин, лимонную кислоту и сахар.
- Заливаем кипятком, сразу закручиваем, переворачиваем и укутываем до остывания.
Приятного аппетита!
