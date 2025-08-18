Ароматный напиток из бузины – это вкусно, легко и очень оригинально. Вы в него влюбитесь не только из-за вкуса, всем нравится легкость его приготовления. 24 Канал предлагает сохранить вкус лета по рецепту с TikTok marinalife_.

Как приготовить компот из бузины?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:
– горсть цветков бузины;
– ломтик апельсина;
– несколько листьев мяты;
– ломтик лимона;
– стакан сахара;
– чайная ложка лимонной кислоты.

Как сделать компот из бузины: видео

Приготовление:

  1. Обрываем цветы бузины и кладем в банку.
  2. Добавляем лимон, апельсин, лимонную кислоту и сахар.
  3. Заливаем кипятком, сразу закручиваем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Приятного аппетита!

