Старая бабушкина тетрадь – это особые переписи, которые передаются из поколения в поколение. Его страницы выгорели, но он замечательное воспоминание о детстве и традициях. Редактор 24 Канала поделилась рецептами, по которым готовила еще ее бабушка.

Не пропустите Выходными надо наслаждаться: торт "Три стакана" – просто смешать и в духовку

Торт "Милой маме"

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
тесто:
– 2 стакана сахара;
– 6 яиц;
– 3 столовые ложки какао;
– 2 стакана пшеничной муки;
– 1 стакан орехов;
– 1 стакан изюма;
– 1 чайная ложка соды.
крем:
– 350 граммов сливочного масла;
– 7 столовых ложек сгущенного молока;
– 2 столовые ложки апельсинового или лимонного сока;
– 1 столовая ложка коньяка или ликера;
– 12 грецких орехов.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, какао, измельченные и немного поджаренные грецких орехов, распаренного изюма, соду, погашенную в уксусе, и муку.
  2. Замесите тесто и испеките два коржа.
  3. Для крема взбейте сливочное масло в течение 5 минут, постепенно добавляя сгущенное молоко.
  4. Продолжайте взбивать еще 15 минут. В готовый крем добавьте ароматические вещества, которые придадут специфический вкус и запах. Для ароматизации используйте немного сока апельсина или лимона, коньяк или ликер. Г
  5. Готовый крем должен быть пышным.
  6. Охлажденные коржи смажьте кремом, верхний слой и бока торта также покройте, украсьте слегка поджаренными молотыми грецкими орехами.

Торт "Лакомка"

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 килограмм домашнего творога;
– 150 граммов масла;
– 4 яйца;
– 50 граммов орехов;
– 50 граммов изюма;
– 150 граммов сахара;
– 70 граммов печенья;
– 30 граммов желатина;
– 1 лимон;
– 20 граммов ванильного сахара;
– панировочные сухари – для посыпки.

Приготовление:

  1. Протрите творог через сито. Добавьте мягкое масло, желтки, сахар, натертую цедру лимона, изюм, измельченное печенье и ванильный сахар.
  2. Взбейте белки в густую пену, добавьте в массу и хорошо перемешайте.
  3. Замочите желатин в холодной воде на 40 – 50 минут.
  4. Затем добавьте 3 – 4 столовые ложки горячей воды и сок лимона, нагрейте до полного растворения (не доводите до кипения).
  5. Когда желатин начнет густеть, влейте его в творожную массу и хорошо перемешайте.
  6. Форму смажьте маслом и присыпьте сухарями. На дно выложите слой печенья, сверху – творожную массу.
  7. Залейте верх любым сиропом или глазурью. Дайте хорошо застыть.
  8. Вытащите торт из формы, украсьте фруктами или орехами и подавайте.

Вкусный торт можно приготовить даже из 3 ингредиентов. Например, любимый "Наполеон", устоять перед которым не сможет никто.