Старая бабушкина тетрадь – это особые переписи, которые передаются из поколения в поколение. Его страницы выгорели, но он замечательное воспоминание о детстве и традициях. Редактор 24 Канала поделилась рецептами, по которым готовила еще ее бабушка.
Торт "Милой маме"
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 2 стакана сахара;
– 6 яиц;
– 3 столовые ложки какао;
– 2 стакана пшеничной муки;
– 1 стакан орехов;
– 1 стакан изюма;
– 1 чайная ложка соды.
крем:
– 350 граммов сливочного масла;
– 7 столовых ложек сгущенного молока;
– 2 столовые ложки апельсинового или лимонного сока;
– 1 столовая ложка коньяка или ликера;
– 12 грецких орехов.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, какао, измельченные и немного поджаренные грецких орехов, распаренного изюма, соду, погашенную в уксусе, и муку.
- Замесите тесто и испеките два коржа.
- Для крема взбейте сливочное масло в течение 5 минут, постепенно добавляя сгущенное молоко.
- Продолжайте взбивать еще 15 минут. В готовый крем добавьте ароматические вещества, которые придадут специфический вкус и запах. Для ароматизации используйте немного сока апельсина или лимона, коньяк или ликер. Г
- Готовый крем должен быть пышным.
- Охлажденные коржи смажьте кремом, верхний слой и бока торта также покройте, украсьте слегка поджаренными молотыми грецкими орехами.
Торт "Лакомка"
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм домашнего творога;
– 150 граммов масла;
– 4 яйца;
– 50 граммов орехов;
– 50 граммов изюма;
– 150 граммов сахара;
– 70 граммов печенья;
– 30 граммов желатина;
– 1 лимон;
– 20 граммов ванильного сахара;
– панировочные сухари – для посыпки.
Приготовление:
- Протрите творог через сито. Добавьте мягкое масло, желтки, сахар, натертую цедру лимона, изюм, измельченное печенье и ванильный сахар.
- Взбейте белки в густую пену, добавьте в массу и хорошо перемешайте.
- Замочите желатин в холодной воде на 40 – 50 минут.
- Затем добавьте 3 – 4 столовые ложки горячей воды и сок лимона, нагрейте до полного растворения (не доводите до кипения).
- Когда желатин начнет густеть, влейте его в творожную массу и хорошо перемешайте.
- Форму смажьте маслом и присыпьте сухарями. На дно выложите слой печенья, сверху – творожную массу.
- Залейте верх любым сиропом или глазурью. Дайте хорошо застыть.
- Вытащите торт из формы, украсьте фруктами или орехами и подавайте.
