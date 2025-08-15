Нежный торт, который исчезает со стола практически в одно мгновение, можно приготовить за считанные минуты из самых простых ингредиентов. Отличная опция для выходных, когда не нужно придумывать ничего лишнего. 24 Канал предлагает насладиться десертом от портала "На пенсии".

Как приготовить торт "Три стакана"?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 3 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан кефира;

– 1 чайная ложка соды;

крем:

– 200 граммов сливочного масла;

– 1 банка вареного сгущенного молока;

– 1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 180 градусов. В большой миске взбейте яйца с сахаром до светлой и воздушной массы. Влейте кефир, всыпьте муку и хорошо перемешайте, чтобы тесто стало однородным без комочков. Соду добавляйте в конце, чтобы реакция с кефиром сохранила легкость теста. Перелейте массу в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом. Выпекайте 30 – 35 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой. Если верх начнет слишком быстро подрумяниваться – прикройте его фольгой. Для крема взбейте размягченное сливочное масло до пышной текстуры, постепенно добавляя вареное сгущенное молоко, пока смесь не станет нежной и однородной. Охлажденный пирог разрежьте на два пласта, смажьте кремом и украсьте на свой вкус.

Приятного аппетита!

