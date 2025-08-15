Ніжний торт, який зникає зі столу практично в одну мить, можна приготувати за лічені хвилини з найпростіших інгредієнтів. Чудова опція для вихідних, коли не потрібно вигадувати нічого зайвого. 24 Канал пропонує насолодитися десертом від порталу "На пенсії".
Як приготувати торт "Три склянки"?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 3 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка кефіру;
– 1 чайна ложка соди;
крем:
– 200 грамів вершкового масла;
– 1 банка вареного згущеного молока;
– 1 пакетик ванільного цукру.
Приготування:
- Нагрійте духовку до 180 градусів. У великій мисці збийте яйця з цукром до світлої та повітряної маси. Влийте кефір, всипте борошно й добре перемішайте, щоб тісто стало однорідним без грудочок.
- Соду додавайте наприкінці, щоб реакція з кефіром зберегла легкість тіста.
- Перелийте масу у форму, змащену маслом або застелену пергаментом.
- Випікайте 30 – 35 хвилин, перевіряючи готовність дерев’яною шпажкою.
- Якщо верх почне надто швидко підрум’янюватися – прикрийте його фольгою.
- Для крему збийте розм’якшене вершкове масло до пухкої текстури, поступово додаючи варене згущене молоко, доки суміш не стане ніжною та однорідною.
- Охолоджений пиріг розріжте на два пласти, змастіть кремом і прикрасьте на свій смак.
Смачного!
