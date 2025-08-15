Ніжний торт, який зникає зі столу практично в одну мить, можна приготувати за лічені хвилини з найпростіших інгредієнтів. Чудова опція для вихідних, коли не потрібно вигадувати нічого зайвого. 24 Канал пропонує насолодитися десертом від порталу "На пенсії".

Як приготувати торт "Три склянки"?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 3 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка кефіру;

– 1 чайна ложка соди;

крем:

– 200 грамів вершкового масла;

– 1 банка вареного згущеного молока;

– 1 пакетик ванільного цукру.

Приготування:

Нагрійте духовку до 180 градусів. У великій мисці збийте яйця з цукром до світлої та повітряної маси. Влийте кефір, всипте борошно й добре перемішайте, щоб тісто стало однорідним без грудочок. Соду додавайте наприкінці, щоб реакція з кефіром зберегла легкість тіста. Перелийте масу у форму, змащену маслом або застелену пергаментом. Випікайте 30 – 35 хвилин, перевіряючи готовність дерев’яною шпажкою. Якщо верх почне надто швидко підрум’янюватися – прикрийте його фольгою. Для крему збийте розм’якшене вершкове масло до пухкої текстури, поступово додаючи варене згущене молоко, доки суміш не стане ніжною та однорідною. Охолоджений пиріг розріжте на два пласти, змастіть кремом і прикрасьте на свій смак.

Смачного!

