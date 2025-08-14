Всего 3 ингредиента, несколько простых манипуляций – и любимый торт "Наполеон" уже в вашем холодильнике. 24 Канал предлагает насладиться этим популярным десертом по рецепту портала "На пенсии".

Как быстро приготовить торт "Наполеон"?

Время : 40 минут + пропитка

: 40 минут + пропитка Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов бездрожжевого слоеного теста;

– 280 граммов сгущенного молока;

– 320 миллилитров сливок 35%.

Приготовление:

Разморозьте слоеное тесто. Не разворачивая, выложите его на противень и выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 20 – 25 минут, пока не появится румяная корочка. Дайте коржам полностью остыть. Взбейте хорошо охлажденные сливки со сгущенным молоком до однородной массы. Остывшие коржи разделите на 3 – 4 пласта. Запеченные корочки снимите и измельчите до состояния мелкой крошки – это будет декор. На большую тарелку или поднос выложите немного крема, сверху положите первый корж, смажьте его кремом и повторяйте слой за слоем, пока не используете все коржи. Посыпьте торт подготовленной крошкой и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

