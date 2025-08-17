Сыровец – это ржаной квас, которым наслаждались еще наши предки. Он очень прост в приготовлении и требует лишь немного терпения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал loveukraine.

Как приготовить сыровец?

Время : 3 дня

: 3 дня Порций: 8

Ингредиенты:

– черствый хлеб;

– 4+2 стакана ржаной муки;

– кипяток;

– дрожжи.

Приготовление:

В большую посуду кладем черствый хлеб, добавляем 4 стакана ржаной муки, заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на сутки. Отдельно смешиваем 2 стакана ржаной муки с водой до консистенции густой сметаны. Добавляем хмельные дрожжи и также оставляем на сутки. Затем добавляем опару к хлебной массе, доливаем воду и хорошо вымешиваем. Храним 3 – 4 дня в прохладном месте. После этого времени сыровец готов к употреблению.

Приятного аппетита!

