Сыровец – это ржаной квас, которым наслаждались еще наши предки. Он очень прост в приготовлении и требует лишь немного терпения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал loveukraine.
Как приготовить сыровец?
- Время: 3 дня
- Порций: 8
Ингредиенты:
– черствый хлеб;
– 4+2 стакана ржаной муки;
– кипяток;
– дрожжи.
Приготовление:
- В большую посуду кладем черствый хлеб, добавляем 4 стакана ржаной муки, заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на сутки.
- Отдельно смешиваем 2 стакана ржаной муки с водой до консистенции густой сметаны. Добавляем хмельные дрожжи и также оставляем на сутки.
- Затем добавляем опару к хлебной массе, доливаем воду и хорошо вымешиваем.
- Храним 3 – 4 дня в прохладном месте. После этого времени сыровец готов к употреблению.
Приятного аппетита!
