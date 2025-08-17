Сирівець – це житній квас, яким насолоджувалися ще наші предки. Він дуже простий у приготуванні та потребує лише трішки терпіння, розповідає 24 Канал з посиланням на портал loveukraine.

Як приготувати сирівець?

Час : 3 дні

: 3 дні Порцій: 8

Інгредієнти:

– черствий хліб;

– 4 + 2 склянки житнього борошна;

– окріп;

– дріжджі.

Приготування:

У великий посуд кладемо черствий хліб, додаємо 4 склянки житнього борошна, заливаємо окропом, накриваємо кришкою та залишаємо на добу. Окремо змішуємо 2 склянки житнього борошна з водою до консистенції густої сметани. Додаємо хмільні дріжджі і також залишаємо на добу. Потім додаємо опару до хлібної маси, доливаємо воду і добре вимішуємо. Зберігаємо 3 – 4 дні в прохолодному місці. Після цього часу сирівець готовий до вживання.

Смачного!

