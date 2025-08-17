Довкола відтінків кольору яєць існує дуже багато міфів. Чи справді між ними існує різниця та чому жовті яйця можуть бути дорожчими за білі – розповідає 24 Канал з посиланням на портал bazarmedia.

Чим відрізняються білі яйця від жовтих?

Насправді тут все дуже просто: колір яйця залежить від породи курки. До смаку, кількості корисних елементів чи інших характеристик це не має жодного стосунку.

Суттєвої різниці між яйцями немає

А що стосується різниці в ціні, то тут все теж цілком банально – курям, які несуть жовті яйця, потрібно більше корму. Відповідно, це впливає на собівартість продукції.

