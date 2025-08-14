Як швидко визначити свіжість яєць за допомогою простих способів, розповідає 24 Канал з посиланням на Апостроф. Деякі можна провести ще в магазині.

Як визначити свіжість яєць

Потрусіть яйце

Експерти пропонують простий метод перевірки свіжості яєць під час купівлі в магазині. Покупцям слід піднести яйце до вуха і злегка потрясти його.

Якщо не буде виявлено жодних незвичних звуків, яйце вважається свіжим і його можна сміливо додавати до кошика. Однак, якщо чути хлюпаючий звук, це свідчить про те, що яйце вже не придатне до вживання.

Опустіть у воду

Також можна використати прозору місткість, наприклад, склянку, наповнену холодною водою. Коли яйце опускають у воду, його положення може свідчити про свіжість.

Якщо яйце лежить на дні в горизонтальному положенні, воно вважається свіжим. Але, якщо трохи підіймається і розташовується під кутом, воно вже не є свіжим, і його слід негайно використати, бажано в гарячих стравах або випічці. Яйце, яке спливає на поверхню, вважається зіпсованим і його не можна вживати.



Як перевірити, чи свіжі яйця / Фото Unsplash

Перевірте білок та жовток

Щоб визначити свіжість яйця, можна розбити його на пласку тарілку і поспостерігати за характеристиками. Свіже яйце має твердий, округлий жовток і товстий, еластичний білок. І навпаки, якщо жовток плаский, а білок водянистий, це може свідчити про псування.

Перегляньте дату упакування

Впевнені, що ви завжди так робите, але краще нагадаємо. Виробники чітко вказують дати виготовлення, щоб гарантувати свіжість продукту за умови його зберігання в належних умовах. Як правило, яйця залишаються придатними для споживання до 30 днів від дати пакування.

