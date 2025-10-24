Що б ви не хотіли приготувати з білих грибів – перед цим їх треба зварити. Скільки часу це займає – розповідає 24 Канал з посиланням Cookfood.

Скільки часу варять білі гриби?

Свіжі білі гриби варіть приблизно 35 – 40 хвилин, а якщо плануєте далі їх обсмажувати, то достатньо і 20 хвилин. Перед тим обов’язково очистіть гриби від сміття й добре промийте під проточною водою.

Під час варіння регулярно знімайте піну, що утворюється на поверхні. У мультиварці свіжі білі гриби готуються близько 40 хвилин у режимі "Випічка". Якщо користуєтеся пароваркою, варіть білі гриби приблизно 40 хвилин до готовності.

А взагалі гарним рішенням буде стушкувати білі гриби, що пропонуємо зробити за рецептом з TikTok __cooking_with_love__.

