Сосиски варто варити у спеціальній воді, не варто забувати й про час, пише Pysznosci. Якщо перетримати в окропі, вони можуть втратити соковитість і стати менш приємними за текстурою.

Що додати у воді в якій варяться сосиски?

Щоб сосиски мали виразніший смак, не варто обмежуватися лише звичайною водою. Найпростіший спосіб покращити результат – додати в каструлю кілька горошин запашного перцю та лавровий лист.

Під час нагрівання ці спеції поступово віддають аромат, і він м’яко переходить у продукт. Саме так часто готують на професійних кухнях, коли хочуть отримати більш насичений смак без складних додаткових інгредієнтів.

Що додати до сосисок / Фото vecteezy

Не менш важливо правильно обрати сам продукт. Найкраще, якщо в складі сосисок високий вміст м’яса – бажано не менше 90%.

Водночас слід пам’ятати, що сосиски вже проходять термічну обробку під час виробництва, тому довго варити їх не потрібно. Достатньо довести воду зі спеціями до кипіння, зняти каструлю з вогню й опустити сосиски на кілька хвилин. Зазвичай вистачає 3 – 5 хвилин, щоб вони добре прогрілися, залишилися соковитими й не втратили текстуру.

Запашний перець і лавровий лист добре поєднуються з м’ясними виробами, тому навіть проста страва після такого приготування сприймається зовсім інакше. Смак стає глибшим, а аромат – відчутно приємнішим.

Якщо подати такі сосиски з гірчицею, кетчупом або свіжою булкою, звична страва виглядатиме значно вдаліше. Ще один нюанс – не варто проколювати оболонку перед нагріванням. Якщо вона залишиться цілою, сік краще збережеться всередині, а самі сосиски не втратять ніжності. Саме дрібні деталі під час приготування часто змінюють кінцевий результат більше, ніж здається.

Як зварити ароматні сосиски?

Час: 8 хвилин

8 хвилин Порцій: 2 – 3

Інгредієнти:

– 4 – 6 сосисок;

– 2 – 3 горошини духмяного перцю;

– 2 лаврові листки;

– вода.

Чудовий перекус / Фото vecteezy

Приготування:

У каструлю налийте достатню кількість води, додайте духмяний перець і лаврові листки. Доведіть воду до кипіння й проваріть спеції приблизно 2 хвилини, щоб вони добре віддали аромат. Після цього зменште вогонь до мінімального або повністю вимкніть нагрівання. Опустіть сосиски в гарячу воду, накрийте каструлю кришкою й залиште на 3–5 хвилин. За цей час вони рівномірно прогріються всередині, залишаючись соковитими та пружними. Готові сосиски дістаньте з води й подавайте одразу з улюбленими додатками.

Як зробити сосиски вдома?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого філе стегна;

– 500 грамів курячого філе;

– 2 цибулини;

– 4 зубчики часнику;

– 100 грамів моцарели;

– 70 мілілітрів холодних вершків;

– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;

– сіль до смаку; – 1 відварений буряк;

– 100 грамів шпинату;

– 1 додаткова цибулина;

– 30 грамів вершкового масла;

– 1 відварена морква;

– 100 грамів запеченого або відвареного гарбуза.

Приготування:

Жирніші шматочки курячого стегна разом з однією цибулиною та часником пропустіть через м’ясорубку з дрібною решіткою, а чисте куряче філе подрібніть через більшу решітку. За бажанням усе м’ясо можна перебити блендером. До підготовленого фаршу додайте натерту моцарелу, сіль, кукурудзяний крохмаль і холодні вершки, після чого ретельно вимішайте масу й добре відбийте, щоб вона стала щільною та однорідною. Готовий фарш поділіть на 3 однакові частини. Для першого варіанту відварений буряк перебийте блендером разом з однією частиною фаршу до однорідного кольору, перекладіть масу в кондитерський мішок і наповніть форми. Для другого варіанту дрібно нарізану цибулю обсмажте на вершковому маслі, додайте шпинат і прогрійте 1–2 хвилини, поки він зменшиться в об’ємі. Потім охолодіть і перебийте разом із другою частиною фаршу, після чого також наповніть форми. Третю частину використовуйте без додаткових домішок – це класичний варіант. За бажанням до окремої частини фаршу можна додати відварену моркву або запечений гарбуз, попередньо добре подрібнивши їх до однорідної консистенції. Сформовані заготовки можна варити в киплячій воді 2–3 хвилини або запікати при температурі 180 градусів приблизно 5 хвилин. Також їх зручно заморожувати просто у формах для подальшого використання.

