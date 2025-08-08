Однак, більшість не може "подружитися" з бісквітом: часто він опадає або виходить забитим. Щоб розібратися в причинах, 24 Канал звернувся до досвідченої кондитерки Юлії Кіт, яка розповіла, чому бісквіт не вдається, а ще поділилася власним перевіреним рецептом.

Чому бісквіт не піднявся?

За словами Юлії, це дуже поширена проблема, й існує декілька важливих причин такого сумного результату:

погано збиті або перебиті яйця – бісквіт тримається на повітрі, яке вбивається в яєчну масу;



– бісквіт тримається на повітрі, яке вбивається в яєчну масу; холодні інгредієнти – наприклад, холодні яйця збиваються гірше, тоді піна менш стабільна і в результаті він достатньо "не виросте".



– наприклад, холодні яйця збиваються гірше, тоді піна менш стабільна і в результаті він достатньо "не виросте". неправильне додавання борошна – додали все одразу і довго перемішували. Важливо додавати борошно частинами й перемішувати легкими рухами знизу догори, не міксером.



– додали все одразу і довго перемішували. Важливо додавати борошно частинами й перемішувати легкими рухами знизу догори, не міксером. погано розігріта духовка – спочатку розігрівайте духовку до потрібної температури, а тоді вже ставте тісто випікатися.

Уникаючи цих поширених помилок, господині можуть бути впевнені, що їхні бісквіти вийдуть ідеальними, й схожими на ті, що виготовляють у професійних кондитерських.

Щоб допомогти домашнім пекарям спекти ідеальний бісквіт, кондитерка поділилася власним рецептом.

Ванільний бісквіт, який вийде у всіх

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 6

Інгредієнти (форма 18 сантиметрів):

– 200 грамів яєць;

– 200 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 150 грамів борошна;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

До яєць додайте цукор та ванільний цукор, збийте до пишної маси, яка буде тягнутись "стрічкою" – це орієнтовно 10 – 15 хвилин стаціонарним міксером.

Якщо збиваєте ручним, то краще розділити білки й жовтки, й збивати окремо. До жовтків додайте частину цукру, збийте до посвітління і повного розчинення цукру. Тоді збийте білки.

Коли з'явиться піна, додайте іншу частку цукру і продовжуйте збивати до стійких піків. Тоді до жовтків поступово додайте білки й обережно об'єднайте лопаткою.

Тепер частинами всипте борошно і перемішайте лопаткою знизу вгору.

Вилийте тісто у форму і поставте в розігріту до 170 градусів духовку на 40 – 45 хвилин, але орієнтуйтеся на свою духовку – випікайте до сухої шпажки.

Остудіть бісквіт у формі приблизно 10 хвилин, а тоді ще на решітці. Загорніть повністю охолоджений бісквіт в плівку і поставте в холодильник мінімум на 6 годин.

Готово!

