Десерт не тільки смачний, а й дуже простий у приготуванні. Як зробити тістечко "Картопля" вдома, розповідає 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо.
Як приготувати тістечко "Картопля"?
- Час: 25 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 400 грамів пісочного печива;
– 150 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 2 столові ложки какао-порошку;
– 150 мілілітрів згущеного молока;
– 100 грамів горіхів (волоські або фундук);
– 1 пакетик ванільного цукру.
Приготування:
- Подрібніть пісочне печиво до стану крихти. Можна використовувати блендер або покласти печиво у пакет і розкачати качалкою.
- У глибокій мисці збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою та ванільним цукром до кремоподібного стану. Додайте какао-порошок та згущене молоко, добре перемішайте до однорідної маси.
- В отриману масу поступово додайте крихту печива і замісіть густу масу.
- Руками сформуйте з тіста невеликі овальні тістечка, що нагадують за формою картоплю. Обваляйте кожне тістечко у подрібнених горіхах для додаткового смаку та краси.
- Викладіть тістечка на тарілку і поставте в холодильник мінімум на 1 годину для застигання. За бажанням можете полити їх шоколадом.
Готово!
