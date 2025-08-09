Коли пляшка вина відкривається і в неї потрапляє повітря, починається процес окислення, що призводить до псування напою. Однак, цей процес можна значно сповільнити за допомогою правильних методів, пише 24 Канал з посиланням на Storinka.

Як зберігати відкорковане вино?

Закрити оригінальною пробкою

Щоб продовжити смак і аромат відкритого вина, експерти рекомендують повторно закоркувати пляшку корком. Слід акуратно обрізати оригінальний корок і використати його повторно.

Крім того, розміщення вощеного паперу під корком може допомогти запобігти забрудненню вина частинками корка, забезпечуючи при цьому і більш надійне закорковування.

2. Закрити спеціальною пробкою

Практичною альтернативою для поціновувачів вина є спеціальні гумові пробки, призначені для закорковування вина. Їх можна придбати в спеціалізованих та господарських магазинах.

3. Перелити у пляшку, яка щільно закривається

У такий спосіб можна регулювати об'єм своїх пляшок відповідно до кількості вина, що залишилося. Повніша пляшка містить менше повітря, що сприяє збереженню якості вина.

Скільки можна зберігати відкорковане вино?

Важливо зберігати відкорковані пляшки вина у холодильнику. Швидкість окислення різниться для кожного виду вина, що впливає і на термін їх зберігання після відкриття.

Ігристі вина – 1 – 3 дні.

Молоді білі та рожеві – 5 – 7 днів.

Повнотілі білі вина – 3 – 5 днів.

Червоні вина – 3 – 5 днів.

Кріплені вина – 4 тижні.

Вина в тетрапаках – 28 днів.

Триваліше зберігання вина може призвести до небажаних змін у його якості – вино набуде різкого оцтового присмаку з неприємним запахом.

