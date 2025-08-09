Когда бутылка вина открывается и в нее попадает воздух, начинается процесс окисления, что приводит к порче напитка. Однако, этот процесс можно значительно замедлить с помощью правильных методов, пишет 24 Канал со ссылкой на Storinka.

Как хранить откупоренное вино?

Закрыть оригинальной пробкой

Чтобы продлить вкус и аромат открытого вина, эксперты рекомендуют повторно закупорить бутылку пробкой. Следует аккуратно обрезать оригинальную пробку и использовать ее повторно.

Кроме того, размещение вощеной бумаги под пробкой может помочь предотвратить загрязнение вина частичками пробки, обеспечивая при этом и более надежное закупоривание.

2. Закрыть специальной пробкой

Практичной альтернативой для ценителей вина являются специальные резиновые пробки, предназначенные для закупоривания вина. Их можно приобрести в специализированных и хозяйственных магазинах.

3. Перелить в бутылку, которая плотно закрывается

Таким образом можно регулировать объем своих бутылок в соответствии с количеством оставшегося вина. Более полная бутылка содержит меньше воздуха, что способствует сохранению качества вина.

Сколько можно хранить откупоренное вино?

Важно хранить откупоренные бутылки вина в холодильнике. Скорость окисления различается для каждого вида вина, что влияет и на срок их хранения после открытия.

Игристые вина – 1 – 3 дня.

Молодые белые и розовые – 5 – 7 дней.

Полнотелые белые вина – 3 – 5 дней.

Красные вина – 3 – 5 дней.

Крепленые вина – 4 недели.

Вина в тетрапаках – 28 дней.

Более длительное хранение вина может привести к нежелательным изменениям в его качестве – вино приобретет резкий уксусный привкус с неприятным запахом.

