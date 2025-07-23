Каких типов крышек следует избегать во время консервирования, а какие – лучшие, дальше рассказывает 24 Канал со ссылкой на ukrainianwall.

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Какие крышки самые лучшие для консервации?

Крышки для консервации бывают нескольких видов, и каждая из них подходит для другого вида закруток:

Жестяные крышки с лаковым покрытием

Они подходят для консервации любых продуктов, в частности для кислых продуктов, таких как маринованные огурцы и помидоры, а также мясных консервов и бобовых.

Лаковое покрытие, наносимое на эти крышки, играет важную роль, защищая металл от окисления и химических реакций с продуктами, тем самым предотвращая порчу и продлевая срок хранения.

Жестяные крышки без лакового покрытия

Эти крышки считаются пригодными для некислых продуктов, в частности варенья, джема, повидла и компотов. Эксперты предупреждают, что под воздействием кислой среды металлические компоненты этих крышек могут окисляться. Эта реакция не только влияет на аромат продуктов, придавая им неприятный привкус, но и может привести к порче.

Пластиковые крышки

Они не подходят для домашнего консервирования из-за их неспособности создавать герметичность.

Как проверить крышку на пригодность?

Эксперты рекомендуют проверить внутреннюю поверхность крышки, протерев ее ватным диском, смоченным в ацетоне.

Если в результате теста появляется желтое или зеленое пятно, это означает, что крышка окислилась и непригодна для консервации.

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