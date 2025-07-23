Яких типів кришок слід уникати під час консервування, а які – найкращі, далі розповідає 24 Канал з посиланням на ukrainianwall.

Читайте також Будуть м'які й ніякі на смак: який популярний інгредієнт псує консервовані огірки

Які кришки найкращі для консервації?

Кришки для консервації бувають декількох видів, й кожна з них підходить для іншого виду закруток:

Бляшані кришки з лаковим покриттям

Вони підходять для консервації будь-яких продуктів, зокрема для кислих продуктів, як-от маринованих огірків і помідорів, а також м'ясних консервів і бобових.

Лакове покриття, що наноситься на ці кришки, відіграє важливу роль, захищаючи метал від окислення та хімічних реакцій з продуктами, тим самим запобігаючи псуванню та подовжуючи термін зберігання.

Бляшані кришки без лакового покриття

Ці кришки вважаються придатними для некислих продуктів, зокрема варення, джему, повидла та компотів. Експерти попереджають, що під впливом кислого середовища металеві компоненти цих кришок можуть окислюватися. Ця реакція не лише впливає на аромат продуктів, надаючи їм неприємного присмаку, але й може призвести до псування.

Пластикові кришки

Вони не підходять для домашнього консервування через їхню нездатність створювати герметичність.

Як перевірити кришку на придатність?

Експерти рекомендують перевірити внутрішню поверхню кришки, протерши її ватним диском, змоченим в ацетоні.

Якщо в результаті тесту з'являється жовта або зелена пляма, це означає, що кришка окислилася і непридатна для консервації.

А ви знаєте: як правильно стерилізувати банки для консервації.