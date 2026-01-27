Смаження яєць – елементарний процес, але навіть тут немає меж досконалості. Як їй готують сучасні кулінари – розповідає портал Smakosze.
Як смачно посмажити яйця?
Смажити яєчню на олії – це вже вчорашній день. Це додаткові калорії та жири – зовсім не те, що потрібно для вашої страви.
Смажити яйця краще на воді / Фото Pixabay
Краще посмажити яйця на воді. Налийте рідину, щоб вона повністю покрила дно. Далі смажимо яйця у звичний спосіб – і отримуємо ідеальний результат, як на картинці.
Чи можуть яйця прилипнути до сковорідки?
Якщо у вас сковорідка з антипригарним покриттям – то ні. У цьому випадку можете просто налити воду, розповідає Kuchnia.
В іншому випадку для уникнення прилипання краще покрити сковорідку пергаментним папером. Він стане чудовим барʼєром, який позбавить усіх ризиків.
