Жарка яиц – элементарный процесс, но даже здесь нет предела совершенству. Как ей готовят современные кулинары – рассказывает портал Smakosze.

Как вкусно пожарить яйца?

Жарить яичницу на масле – это уже вчерашний день. Это дополнительные калории и жиры – совсем не то, что нужно для вашего блюда.

Жарить яйца лучше на воде / Фото Pixabay

Лучше пожарить яйца на воде. Налейте жидкость, чтобы она полностью покрыла дно. Далее жарим яйца привычным способом – и получаем идеальный результат, как на картинке.

Могут ли яйца прилипнуть к сковородке?

Если у вас сковородка с антипригарным покрытием – то нет. В этом случае можете просто налить воду, рассказывает Kuchnia.

В противном случае для избежания прилипания лучше покрыть сковородку пергаментной бумагой. Она станет прекрасным барьером, который избавит от всех рисков.

Что вкусного приготовить?