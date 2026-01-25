Тирамису – это то лакомство, от которого никто никогда не отказывается. Если нет много времени делать оригинал, то на помощь придет быстрый аналог, который так же порадует любимым вкусом, рассказывает портал Przyslij przepis.

Как быстро приготовить тирамису?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов маскарпоне;

– 200 миллилитров жирных сливок;

– 2 – 3 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 150 – 200 граммов печенья савоярди;

– 150 миллилитров крепкого охлажденного кофе;

– 1 – 2 чайной ложки какао-порошка.

Приготовление:

Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром до мягких пиков, после чего осторожно введите маскарпоне и перемешайте до легкой, воздушной кремовой текстуры. Крепкий кофе заранее сварите и полностью охладите, по желанию добавьте несколько капель алкоголя для классического аромата тирамису. Печенье быстро обмакивайте в кофе, не давая ему размокнуть, и выкладывайте слоями в форму или креманки, чередуя с кремом. Завершите десерт слоем крема и посыпьте какао через ситечко.

Почему сливки должны быть охлажденными?

Во время взбивания жиры должны образовать устойчивый каркас. Именно в холодном состоянии жир твердый, поэтому частицы лучше сцепляются между собой, рассказывает Haps.

А еще именно охлаждение предотвращает превращение сливок в масло. В теплом состоянии есть риск, что вместо крема вы получите именно такой продукт.

