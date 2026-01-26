Огромные жареные пирожки с любимой начинкой станут для ваших близких. Это тот случай, когда из-за стола никто не встает, пока они остаются на тарелке, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить пирожки "Богатыри"?
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 1 килограмм муки;
– 10 граммов сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 650 миллилитров теплого молока;
– 30 миллилитров растительного масла;
начинка:
– половинка капусты;
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– соль по вкусу;
– 20 граммов сливочного масла;
– масло для обжаривания.
Огромные пирожки из простых ингредиентов / Фото "Господинька"
Приготовление:
- В миске смешиваем все сухие ингредиенты для теста, затем постепенно вливаем теплое молоко и замешиваем тесто. Накрываем и оставляем, чтобы выросло вдвое, затем обминаем и даем вырасти еще раз.
- Капусту мелко шинкуем и обжариваем с луком и морковью.
- Тесто делим на кусочки, раскатываем, выкладываем начинку и защипываем.
- Обжариваем в хорошо разогретом масле.
Как жарить пирожки, чтобы не впитывали масло?
Стандартный секрет – добавить в тесто алкоголь. На килограмм муки надо чайная ложка коньяка или водки, советует Beszamel.
Также важно не только хорошо разогреть масло, но и жарить только по 2 – 3 пирожка за раз. Много пирожков могут воровать температуру, из-за чего тесто будет впитывать масло.
