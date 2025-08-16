Ситна й корисна соломаха була дуже популярною серед козаків, особливо, коли вони вирушали у довгі походи. В основі класичного рецепта гречане борошно, і саме його пропонує відтворити 24 Канал за рекомендаціями порталу Shuba.
Як приготувати соломаху?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів гречаного борошна;
– 200 грамів сала;
– 1 цибулина;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- У миску насипте гречане борошно. Вливайте воду тонкою цівкою, постійно помішуйте. Рідини має бути стільки, щоб розмішати борошно до однорідності, але маса не повинна стати занадто рідкою.
- У каструлі закип’ятіть близько 4 склянок води, трохи підсоліть і, постійно перемішуючи, влийте борошняну суміш у киплячу воду.
- Через 5 хвилин додайте в кашу трохи олії. Варіть доти, поки вона не стане густою. Помішуйте час від часу.
- Наріжте сало та цибулю.
- У сковорідці розігрійте олію, висипте сало з цибулею, підсоліть, приправте перцем і обсмажуйте, поки цибуля не стане золотистою.
- Коли каша достатньо загусне, зніміть її з вогню та додайте засмажку із сала та цибулі.
- Перед подачею можна посипати кашу зеленню.
Смачного!
