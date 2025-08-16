Ситна й корисна соломаха була дуже популярною серед козаків, особливо, коли вони вирушали у довгі походи. В основі класичного рецепта гречане борошно, і саме його пропонує відтворити 24 Канал за рекомендаціями порталу Shuba.

Читайте також Солянка та розсольник навіть поруч не стоять: готуємо забутий український огірочник

Як приготувати соломаху?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів гречаного борошна;

– 200 грамів сала;

– 1 цибулина;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– сіль до смаку.

Приготування:

У миску насипте гречане борошно. Вливайте воду тонкою цівкою, постійно помішуйте. Рідини має бути стільки, щоб розмішати борошно до однорідності, але маса не повинна стати занадто рідкою. У каструлі закип’ятіть близько 4 склянок води, трохи підсоліть і, постійно перемішуючи, влийте борошняну суміш у киплячу воду. Через 5 хвилин додайте в кашу трохи олії. Варіть доти, поки вона не стане густою. Помішуйте час від часу. Наріжте сало та цибулю. У сковорідці розігрійте олію, висипте сало з цибулею, підсоліть, приправте перцем і обсмажуйте, поки цибуля не стане золотистою. Коли каша достатньо загусне, зніміть її з вогню та додайте засмажку із сала та цибулі. Перед подачею можна посипати кашу зеленню.

Смачного!

Українська кухня багата на шедеври, які можна приготувати з найпростіших інгредієнтів. Наприклад, полтавські пундики, які Котляревський оспівував ще в "Енеїді".