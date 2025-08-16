Сытная и полезная соломаха была очень популярной среди казаков, особенно, когда они отправлялись в долгие походы. В основе классического рецепта гречневая мука, и именно ее предлагает воспроизвести 24 Канал по рекомендациям портала Shuba.
Как приготовить соломаху?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов гречневой муки;
– 200 граммов сала;
– 1 луковица;
– 100 миллилитров подсолнечного масла;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- В миску насыпьте гречневую муку. Вливайте воду тонкой струйкой, постоянно помешивайте. Жидкости должно быть столько, чтобы размешать муку до однородности, но масса не должна стать слишком жидкой.
- В кастрюле вскипятите около 4 стаканов воды, немного подсолите и, постоянно перемешивая, влейте мучную смесь в кипящую воду.
- Через 5 минут добавьте в кашу немного масла. Варите до тех пор, пока она не станет густой. Помешивайте время от времени.
- Нарежьте сало и лук.
- В сковороде разогрейте масло, высыпьте сало с луком, подсолите, приправьте перцем и обжаривайте, пока лук не станет золотистым.
- Когда каша достаточно загустеет, снимите ее с огня и добавьте зажарку из сала и лука.
- Перед подачей можно посыпать кашу зеленью.
Приятного аппетита!
Украинская кухня богата на шедевры, которые можно приготовить из самых простых ингредиентов. Например, полтавские пундики, которые Котляревский воспевал еще в "Энеиде".