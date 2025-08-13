Огуречник – это тот суп, который просто невозможно не любить. Но главное – он обладает особым украинским колоритом, а это важный аргумент, чтобы его попробовал каждый, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Карпатские шкварки".

Как приготовить украинский огуречник:

Время : 2 часа + замачивание мяса

: 2 часа + замачивание мяса Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 литра воды;

– 1 килограмм говяжьих ребер;

– 5 квашеных огурцов;

– 6 картофелин;

– 1 морковь;

– 1 корень петрушки;

– 2 лука;

– 5 столовых ложек сметаны;

– 1 пучок свежего укропа;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала замочите мясо в холодной воде на час, чтобы вышла лишняя кровь. После этого ребра еще раз промойте под проточной водой. Переложите мясо в глубокую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, снимая пену. Пока бульон нагревается, очистите морковь, петрушку и одну луковицу, но не нарезайте их. Когда ребра проварятся около 30 минут, добавьте к ним овощи. Варите еще полтора часа, не забывая снимать пену. После этого достаньте из бульона овощи и мясо, а ребра нарежьте на небольшие кусочки. Далее очистите картофель, нарежьте его кубиками и опустите в бульон. Вторую луковицу измельчите и обжарьте на растительном масле до мягкости и прозрачности. Квашеные огурцы натрите на крупной терке, отожмите сок в отдельную емкость. Добавьте натертые огурцы к жареному луку и прогрейте несколько минут. В бульон с картофелем сначала положите нарезанные ребра, а когда картофель будет готов – обжаренные огурцы с луком. Проварите около 3 минут. Сметану перед добавлением в суп разведите горячим бульоном в отдельной миске, чтобы избежать свертывания, и только тогда введите в блюдо. Проварите еще несколько минут, в конце посыпьте свежим укропом. Если хотите более выраженную кислинку, то влейте часть сока от квашеных огурцов.

Приятного аппетита!

