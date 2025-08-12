Яркая и ароматная закуска никогда не будет лишней на вашем столе. Особенно, если она приготовлена по рецепту грузинских хозяек. 24 Канал советует обратить внимание на особенно вкусные баклажаны на зиму от портала "На пенсии".

Как закрутить баклажаны по-грузински?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 банки по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма баклажанов;

– 1 столовая ложка соли;

– 70 – 80 граммов масла;

заправка:

– 500 граммов помидоров;

– 500 граммов сладкого перца;

– половинка острого перца;

– головка чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 30 граммов петрушки;

– 30 граммов кинзы;

– 50 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Баклажаны моем, срезаем кончики и нарезаем кружочками. Складываем в большую миску, присыпаем столовой ложкой соли и оставляем на 20 – 25 минут. Тем временем моем помидоры, сладкий и горький перец. Удаляем из перца семена и пропускаем все овощи через мясорубку. Чеснок очищаем и мелко рубим, зелень измельчаем. Баклажаны отжимаем от лишней жидкости и обжариваем с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. В другой кастрюле соединяем соль, сахар, перец, паприку, кориандр, измельченные овощи, чеснок и зелень. Перемешиваем, ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем на слабом огне 2 минуты. Добавляем уксус, выкладываем обжаренные баклажаны, аккуратно перемешиваем, чтобы не повредить овощи, и варим еще 2 – 3 минуты после закипания. Горячее блюдо раскладываем по стерилизованным банкам, закручиваем крышками, переворачиваем вверх дном и оставляем до остывания.

Приятного аппетита!

