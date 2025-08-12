Яскрава та ароматна закуска ніколи не буде зайвому на вашому столі. Особливо, якщо вона приготована за рецептом грузинських господинь. 24 Канал радить звернути увагу на особливо смачні баклажани на зиму від порталу "На пенсії".

Як закрутити баклажани по-грузинськи?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 банки по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма баклажанів;

– 1 столова ложка солі;

– 70 – 80 грамів олії;

заправка:

– 500 грамів помідорів;

– 500 грамів солодкого перцю;

– половинка гострого перцю;

– головка часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка коріандру;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 30 грамів петрушки;

– 30 грамів кінзи;

– 50 мілілітрів оцту.

Приготування:

Баклажани миємо, зрізаємо кінчики і нарізаємо кружальцями. Складаємо у велику миску, присипаємо столовою ложкою солі та залишаємо на 20 – 25 хвилин. Тим часом миємо помідори, солодкий і гіркий перець. Видаляємо з перцю насіння та пропускаємо всі овочі через м’ясорубку. Часник очищаємо й дрібно січемо, зелень подрібнюємо. Баклажани віджимаємо від зайвої рідини та обсмажуємо з обох боків на олії до золотистої скоринки. В іншій каструлі з’єднуємо сіль, цукор, перець, паприку, коріандр, подрібнені овочі, часник і зелень. Перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння й проварюємо на слабкому вогні 2 хвилини. Додаємо оцет, викладаємо обсмажені баклажани, акуратно перемішуємо, щоб не пошкодити овочі, та варимо ще 2 – 3 хвилини після закипання. Гарячу страву розкладаємо по стерилізованих банках, закручуємо кришками, перевертаємо догори дном і залишаємо до вистигання.

Смачного!

