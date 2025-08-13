Огірочник – це той суп, який просто неможливо не любити. Та головне – він володіє особливим українським колоритом, а це важливий аргумент, щоб його спробував кожен, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Карпатські шкварки".
Як приготувати український огірочник:
- Час: 2 години + замочування мʼяса
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 1 кілограм яловичих ребер;
– 5 квашених огірків;
– 6 картоплин;
– 1 морква;
– 1 корінь петрушки;
– 2 цибулі;
– 5 столових ложок сметани;
– 1 пучок свіжого кропу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спершу замочіть м’ясо в холодній воді на годину, щоб вийшла зайва кров. Після цього ребра ще раз промийте під проточною водою.
- Перекладіть м’ясо в глибоку каструлю, залийте водою й доведіть до кипіння, знімаючи піну. Поки бульйон нагрівається, очистьте моркву, петрушку та одну цибулину, але не нарізайте їх.
- Коли ребра проваряться близько 30 хвилин, додайте до них овочі. Варіть ще півтори години, не забуваючи знімати піну.
- Після цього дістаньте з бульйону овочі та м’ясо, а ребра наріжте на невеликі шматочки.
- Далі очистьте картоплю, наріжте її кубиками й опустіть у бульйон. Другу цибулину подрібніть та обсмажте на олії до м’якості та прозорості.
- Квашені огірки натріть на великій тертці, відтисніть сік у окрему ємність. Додайте натерті огірки до смаженої цибулі та прогрійте кілька хвилин.
- У бульйон із картоплею спочатку покладіть нарізані ребра, а коли картопля буде готова – обсмажені огірки з цибулею. Проваріть близько 3 хвилин.
- Сметану перед додаванням у суп розведіть гарячим бульйоном в окремій мисці, щоб уникнути згортання, і лише тоді введіть у страву.
- Проваріть ще кілька хвилин, в кінці посипте свіжим кропом. Якщо хочете більш виражену кислинку, то влийте частину соку від квашених огірків.
Смачного!
