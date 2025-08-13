Огірочник – це той суп, який просто неможливо не любити. Та головне – він володіє особливим українським колоритом, а це важливий аргумент, щоб його спробував кожен, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Карпатські шкварки".

Як приготувати український огірочник:

Час : 2 години + замочування мʼяса

: 2 години + замочування мʼяса Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 1 кілограм яловичих ребер;

– 5 квашених огірків;

– 6 картоплин;

– 1 морква;

– 1 корінь петрушки;

– 2 цибулі;

– 5 столових ложок сметани;

– 1 пучок свіжого кропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спершу замочіть м’ясо в холодній воді на годину, щоб вийшла зайва кров. Після цього ребра ще раз промийте під проточною водою. Перекладіть м’ясо в глибоку каструлю, залийте водою й доведіть до кипіння, знімаючи піну. Поки бульйон нагрівається, очистьте моркву, петрушку та одну цибулину, але не нарізайте їх. Коли ребра проваряться близько 30 хвилин, додайте до них овочі. Варіть ще півтори години, не забуваючи знімати піну. Після цього дістаньте з бульйону овочі та м’ясо, а ребра наріжте на невеликі шматочки. Далі очистьте картоплю, наріжте її кубиками й опустіть у бульйон. Другу цибулину подрібніть та обсмажте на олії до м’якості та прозорості. Квашені огірки натріть на великій тертці, відтисніть сік у окрему ємність. Додайте натерті огірки до смаженої цибулі та прогрійте кілька хвилин. У бульйон із картоплею спочатку покладіть нарізані ребра, а коли картопля буде готова – обсмажені огірки з цибулею. Проваріть близько 3 хвилин. Сметану перед додаванням у суп розведіть гарячим бульйоном в окремій мисці, щоб уникнути згортання, і лише тоді введіть у страву. Проваріть ще кілька хвилин, в кінці посипте свіжим кропом. Якщо хочете більш виражену кислинку, то влийте частину соку від квашених огірків.

Смачного!

