На самом деле свой рецепт пундиков имел каждый регион Украины, но особенно вкусными и колоритными они выходили на Полтавщине. 24 Канал предлагает прикоснуться к вкусу истории по рецепту ютуб-канала "Вселенная Рецептов".
Как приготовить полтавские пундики?
- Время: 45 минут
- Порций: 12 пундиков
Ингредиенты:
пундики:
– 1 яйцо;
– пол чайной ложки сахара;
– пол чайной ложки соли;
– 300 миллилитров кефира;
– 500 граммов муки;
– пол чайной ложки соды;
– растительное масло;
зажарка:
– 150 граммов соли;
– 2 лука;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Взбейте яйцо с сахаром и солью.
- Влейте кефир и хорошо перемешайте до однородности.
- Муку просейте, добавьте соду, а затем кефирную смесь. Замесите руками мягкое тесто и дайте ему отдохнуть 20 минут.
- Для зажарки нарежьте сало маленькими кубиками и вытопите на сковороде до образования шкварок.
- Добавьте нарезанный лук и обжарьте до золотистого оттенка. Посолите и поперчите по вкусу.
- Тесто поделите на 12 кусочков, раскатайте лепешки как на мини-пиццу.
- Обжарьте пундики в масле на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.
- Затем застелите противень пергаментом, выкладывайте пундики стопками по несколько штук, перекладывая их шкварками с луком.
- Запекайте при 130 – 140 градусах примерно 5 – 7 минут.
Приятного аппетита!
