Кныш – это ароматный пирог с начинкой, которую можно оставлять и на поверхности: сыр, шкварки, картофель и лук. Для современных озабоченных хозяек он станет настоящим подарком, ведь с кнышем вся семья будет сыта и довольна, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Food&Mood.
Как приготовить украинский кныш со шкварками?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров теплой воды;
– 200 миллилитров молока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 2 чайные ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– пакетик дрожжей + 1 чайная ложка;
начинка:
– 500 граммов сала;
– растопленное сливочное масло.
Приготовление:
- Сначала опара. В теплую воду добавляем 2 столовые ложки муки, сахар и дрожжи. Перемешиваем и ждем несколько минут.
- Просеиваем остальную муку, добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Отставляем отдохнуть.
- Сало нарезаем кусочками и слегка обжариваем и выкладываем на бумажное полотенце.
- Форму смазываем маслом, выкладываем 2/3 теста, середину смазываем маслом и выкладываем шкварки, накрываем пирог остальным тестом.
- Оставьте, чтобы тесто поднялось.
- Выпекайте 25 минут при 180 градусах. Готовность проверьте шпажкой.
Приятного аппетита!
