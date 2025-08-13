Книш – це ароматний пиріг із начинкою, яка можна залишати і на поверхні: сир, шкварки, картопля та цибуля. Для сучасних заклопотаних господинь він стане справжнім подарунком, адже з книшем вся сімʼя буде сита та задоволена, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Food&Mood.

Як приготувати український книш зі шкварками?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 200 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки олії;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– пакетик дріжджів + 1 чайна ложка;

начинка:

– 500 грамів сала;

– розтоплене вершкове масло.

Приготування:

Спершу опара. В теплу воду додаємо 2 столові ложки борошна, цукор та дріжджі. Перемішуємо та чекаємо кілька хвилин. Просіюємо решту борошна, додаємо інші інгредієнти та замішуємо тісто. Відставляємо відпочити. Сало нарізаємо шматочками та злегка обсмажуємо та викладаємо на паперовий рушник. Форму змащуємо маслом, викладаємо 2/3 тіста, середину змащуємо маслом та викладаємо шкварки, накриваємо пиріг рештою тіста. Залиште, щоб тісто піднялося. Випікайте 25 хвилин при 180 градусах. Готовність перевірте шпажкою.

Смачного!

