Книш – це ароматний пиріг із начинкою, яка можна залишати і на поверхні: сир, шкварки, картопля та цибуля. Для сучасних заклопотаних господинь він стане справжнім подарунком, адже з книшем вся сімʼя буде сита та задоволена, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Food&Mood.
Як приготувати український книш зі шкварками?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 200 мілілітрів молока;
– 2 столові ложки олії;
– 2 чайні ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– пакетик дріжджів + 1 чайна ложка;
начинка:
– 500 грамів сала;
– розтоплене вершкове масло.
Приготування:
- Спершу опара. В теплу воду додаємо 2 столові ложки борошна, цукор та дріжджі. Перемішуємо та чекаємо кілька хвилин.
- Просіюємо решту борошна, додаємо інші інгредієнти та замішуємо тісто. Відставляємо відпочити.
- Сало нарізаємо шматочками та злегка обсмажуємо та викладаємо на паперовий рушник.
- Форму змащуємо маслом, викладаємо 2/3 тіста, середину змащуємо маслом та викладаємо шкварки, накриваємо пиріг рештою тіста.
- Залиште, щоб тісто піднялося.
- Випікайте 25 хвилин при 180 градусах. Готовність перевірте шпажкою.
Смачного!
