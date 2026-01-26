Хек добре поєднується з овочами та травами, повідомляє інстаграм Ольги Мартиновської. Мінімум інгредієнтів – легка та ароматна страва. Саме те, що потрібно після важкого дня.

Цікаво Нашумілий торт "Дамські пальчики": коли для задоволення не треба падати з ніг

Як приготувати хек?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм хека;

– 2 стебла селери;

– 150 грамів томатів чері;

– 1 лимон;

– 100 грамів оливок;

– 1 цибулина ріпчастої цибулі;

– 1 головка часнику;

– кінза або петрушка;

– чебрець;

– сіль;

– мелений перець;

– оливкова олія.

Як швидко приготувати хека: відео

Приготування:

Тушки хека розділити на два філе – так страва приготується швидше, вийде ніжнішою та зручнішою для подачі, за бажанням рибу можна залишити цілою або нарізати порційними шматками. У форму для запікання або приготування викласти оливкову олію, нарізану цибулю та часник, філе хека, додати сіль і перець, викласти часточки лимона, нарізані стебла селери, томати чері, оливки, зелень і зверху збризнути ще невеликою кількістю оливкової олії. Готувати під фольгою на плиті 15 – 20 хвилин на помірному вогні, використовуючи форму з товстим дном і кришкою, сотейник або пательню, постійно контролюючи нагрів. За наявності духовки запікати у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин. Страва добре смакує і без гарніру, але за бажанням можна подати пюре з пастернаку, селери або класичним картопляним пюре.

Яка риба смачніша – хек чи минтай?

Хек має ніжний смак і нижчий вміст жиру, тоді як минтай – джерело ненасичених жирних кислот – має міцнішу м’якоть, пише Teraz Gotuje. Обидва види чудово підходять для варіння, запікання або смаження.

Хек характеризується ніжним мʼясом та відсутністю кісток. Це робить його чудовим вибором для вечері не лише для дорослих, але й для наймолодших членів сім’ї.

Що ще смачного приготувати?