Хек хорошо сочетается с овощами и травами, сообщает инстаграм Ольги Мартыновской. Минимум ингредиентов – легкое и ароматное блюдо. Именно то, что нужно после тяжелого дня.
Как приготовить хек?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм хека;
– 2 стебля сельдерея;
– 150 граммов томатов черри;
– 1 лимон;
– 100 граммов оливок;
– 1 луковица репчатого лука;
– 1 головка чеснока;
– кинза или петрушка;
– тимьян;
– соль;
– молотый перец;
– оливковое масло.
Как быстро приготовить хека: видео
Приготовление:
- Тушки хека разделить на два филе – так блюдо приготовится быстрее, получится более нежной и удобной для подачи, по желанию рыбу можно оставить целой или нарезать порционными кусками.
- В форму для запекания или приготовления выложить оливковое масло, нарезанный лук и чеснок, филе хека, добавить соль и перец, выложить дольки лимона, нарезанные стебли сельдерея, томаты черри, оливки, зелень и сверху сбрызнуть еще небольшим количеством оливкового масла.
- Готовить под фольгой на плите 15 – 20 минут на умеренном огне, используя форму с толстым дном и крышкой, сотейник или сковороду, постоянно контролируя нагрев.
- При наличии духовки запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут.
- Блюдо хорошо подходит и без гарнира, но по желанию можно подать пюре из пастернака, сельдерея или классическим картофельным пюре.
Какая рыба вкуснее – хек или минтай?
Хек имеет нежный вкус и более низкое содержание жира, тогда как минтай – источник ненасыщенных жирных кислот – имеет более крепкую мякоть, пишет Teraz Gotuje. Оба вида прекрасно подходят для варки, запекания или жарки.
Хек характеризуется нежным мясом и отсутствием костей. Это делает его отличным выбором для ужина не только для взрослых, но и для самых маленьких членов семьи.
