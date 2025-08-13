Єдина дискусія довкола яблучного соку, яка ніколи не стихає – чи потрібно додавати в нього цукор. 24 Канал пропонує рецепт від порталу Beszamel, в якому немає цього інгредієнта, а за бажанням підсолодити напій можна безпосередньо перед вживанням.
Як заготувати яблучний сік на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4,5 літра соку
Інгредієнти:
– 5 кілограмів яблук;
– 100 мілілітрів лимонного соку.
Приготування:
- Яблука помийте, наріжте та видаліть серцевину.
- Пропустіть плоди через соковижималку.
- Додайте лимонний сік і добре перемішайте.
- Перелийте сік у стерилізовані банки або пляшки та щільно закупорте.
- Пастеризуйте банки з соком 15 – 20 хвилин.
- Переверніть банки, закутайте до охолодження.
- Зберігайте в темному прохолодному місці.
Смачного!
