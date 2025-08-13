Єдина дискусія довкола яблучного соку, яка ніколи не стихає – чи потрібно додавати в нього цукор. 24 Канал пропонує рецепт від порталу Beszamel, в якому немає цього інгредієнта, а за бажанням підсолодити напій можна безпосередньо перед вживанням.

До теми Той самий, що пили в Гаррі Поттері: як заготувати гарбузовий сік

Як заготувати яблучний сік на зиму?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4,5 літра соку

Інгредієнти:

– 5 кілограмів яблук;

– 100 мілілітрів лимонного соку.

Приготування:

Яблука помийте, наріжте та видаліть серцевину. Пропустіть плоди через соковижималку. Додайте лимонний сік і добре перемішайте. Перелийте сік у стерилізовані банки або пляшки та щільно закупорте. Пастеризуйте банки з соком 15 – 20 хвилин. Переверніть банки, закутайте до охолодження. Зберігайте в темному прохолодному місці.

Смачного!

Правильно обрати натуральний мед не так легко, як здається. Більшість порад в інтернеті – міфи. Але пасічники розповіли, яку ознаку справжнього меду не зможе підробити ніхто.