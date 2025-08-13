Единственная дискуссия вокруг яблочного сока, которая никогда не стихает – нужно ли добавлять в него сахар. 24 Канал предлагает рецепт от портала Beszamel, в котором нет этого ингредиента, а по желанию подсластить напиток можно непосредственно перед употреблением.

Как заготовить яблочный сок на зиму?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4,5 литра сока

Ингредиенты:
– 5 килограммов яблок;
– 100 миллилитров лимонного сока.

Приготовление:

  1. Яблоки помойте, нарежьте и удалите сердцевину.
  2. Пропустите плоды через соковыжималку.
  3. Добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте.
  4. Перелейте сок в стерилизованные банки или бутылки и плотно закупорьте.
  5. Пастеризуйте банки с соком 15 – 20 минут.
  6. Переверните банки, укутайте до остывания.
  7. Храните в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

