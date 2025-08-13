Единственная дискуссия вокруг яблочного сока, которая никогда не стихает – нужно ли добавлять в него сахар. 24 Канал предлагает рецепт от портала Beszamel, в котором нет этого ингредиента, а по желанию подсластить напиток можно непосредственно перед употреблением.
К теме Тот самый, что пили в Гарри Поттере: как заготовить тыквенный сок
Как заготовить яблочный сок на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций: 4,5 литра сока
Ингредиенты:
– 5 килограммов яблок;
– 100 миллилитров лимонного сока.
Приготовление:
- Яблоки помойте, нарежьте и удалите сердцевину.
- Пропустите плоды через соковыжималку.
- Добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте.
- Перелейте сок в стерилизованные банки или бутылки и плотно закупорьте.
- Пастеризуйте банки с соком 15 – 20 минут.
- Переверните банки, укутайте до остывания.
- Храните в темном прохладном месте.
Приятного аппетита!
