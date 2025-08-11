Тыквенный сок – это напиток, который стал гордостью даже волшебного мира. Оно и не удивительно, ведь он не только вкусный, но и порадует полезными свойствами. 24 Канал советует заготовить его на зиму по рецепту портала Beszamel.

Как заготовить тыквенный сок на зиму?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– полкилограмма тыквы;
– 2 стакана воды;
– 2 стакана яблочного сока;
– полстакана абрикосового пюре или сока;
– 2 чайные ложки сахара
– мед по вкусу.

Приготовление:

  1. Тыкву нарезаем мелкими кусочками, удаляем семена и волокна, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
  2. Запекаем при 190 градусах до мягкости.
  3. После этого охлаждаем, снимаем кожуру и превращаем мякоть в пюре.
  4. Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.
  5. Переливаем сок в стерилизованную банку и закручиваем.
  6. Храним в темном прохладном месте

Приятного аппетита!

