Насправді свій рецепт пундиків мав кожен регіон України, але особливо смачними та колоритними вони виходили на Полтавщині. 24 Канал пропонує доторкнутися до смаку історії за рецептом ютуб-каналу "Всесвіт Рецептів".

Як приготувати полтавські пундики?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 12 пундиків

Інгредієнти:

пундики:

– 1 яйце;

– пів чайної ложки цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 300 мілілітрів кефіру;

– 500 грамів борошна;

– пів чайної ложки соди;

– олія;

засмажка:

– 150 грамів солі;

– 2 цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Збийте яйце з цукром і сіллю. Влийте кефір та добре перемішайте до однорідності. Борошно просійте, додайте соду, а потім кефірну суміш. Замісіть руками м’яке тісто й дайте йому відпочити 20 хвилин. Для засмажки наріжте сало маленькими кубиками та витопіть на сковороді до утворення шкварок. Додайте нарізану цибулю та обсмажте до золотистого відтінку. Посоліть і поперчіть до смаку. Тісто поділіть на 12 шматочків, розкачайте коржі як на мініпіцу. Обсмажте пундики в олії на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Потім застеліть деко пергаментом, викладайте пундики стосиками по кілька штук, перекладаючи їх шкварками з цибулею. Запікайте при 130 – 140 градусах приблизно 5 – 7 хвилин.

Смачного!

Українська кухня багато на неймовірні страви. Наприклад, автентичний книш з салом не залишить байдужим навіть гурманів.