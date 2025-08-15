Насправді свій рецепт пундиків мав кожен регіон України, але особливо смачними та колоритними вони виходили на Полтавщині. 24 Канал пропонує доторкнутися до смаку історії за рецептом ютуб-каналу "Всесвіт Рецептів".

Як приготувати полтавські пундики?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 12 пундиків

Інгредієнти:
пундики:
– 1 яйце;
– пів чайної ложки цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 300 мілілітрів кефіру;
– 500 грамів борошна;
– пів чайної ложки соди;
– олія;
засмажка:
– 150 грамів солі;
– 2 цибулі;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Збийте яйце з цукром і сіллю.
  2. Влийте кефір та добре перемішайте до однорідності.
  3. Борошно просійте, додайте соду, а потім кефірну суміш. Замісіть руками м’яке тісто й дайте йому відпочити 20 хвилин.
  4. Для засмажки наріжте сало маленькими кубиками та витопіть на сковороді до утворення шкварок.
  5. Додайте нарізану цибулю та обсмажте до золотистого відтінку. Посоліть і поперчіть до смаку.
  6. Тісто поділіть на 12 шматочків, розкачайте коржі як на мініпіцу.
  7. Обсмажте пундики в олії на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.
  8. Потім застеліть деко пергаментом, викладайте пундики стосиками по кілька штук, перекладаючи їх шкварками з цибулею.
  9. Запікайте при 130 – 140 градусах приблизно 5 – 7 хвилин.

Смачного!

