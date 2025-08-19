Эта кукуруза станет идеальным дополнением для ваших салатов. Она в меру сладкая и может храниться хоть целый год, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Семья".
Как закрыть кукурузу на зиму?
- Время: 1 час + стерилизация
- Порций: баночка 0,5 литра
Ингредиенты:
– кукуруза;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса.
Приготовление:
- Початки кукурузы очистите от листьев и волокон, плотно выложите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы они были полностью покрыты, подсолите и варите примерно 40 минут, до мягкости зерен.
- Горячую воду слейте, дайте кукурузе немного остыть.
- Срежьте зерна с початков, при необходимости промойте их (если попали частички початка) и плотно разложите по пол-литровым баночкам.
- В каждую банку добавьте соль, сахар и уксус.
- Залейте все кипятком, накройте крышками и поставьте банки в большую кастрюлю с горячей водой. Стерилизуйте в течение 3 часов.
- Закрутите банки, переверните и укутайте до остывания.
Приятного аппетита!
