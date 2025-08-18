Эти баклажаны приятно удивят и поразят даже гурманов и знатоков азиатской кухни. Они получаются в меру пикантными и идеально дополнят любое блюдо, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал retsepty.in.ua.
Как заготовить кабачки по-корейски?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 средних баклажана;
– 2 моркови;
– 2 луковицы;
– 5 зубчиков чеснока;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 30 миллилитров уксуса;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– острый перец по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны помойте и нарежьте полосками или кубиками.
- Посыпьте солью и оставьте на 20 минут, чтобы удалить лишнюю горечь. Затем промойте их холодной водой и отожмите.
- Лук нарежьте полукольцами, морковь – тонкими полосками или натрите на терке для корейской моркови.
- В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и тушите еще 5 минут.
- Добавьте баклажаны и обжарьте их на среднем огне в течение 10 минут, не забывайте помешивать.
- Добавьте остальные ингредиенты и тушите еще 10 минут на слабом огне.
- Снимите сковороду с огня, дайте блюду остыть.
- Затем переложите баклажаны в миску, накройте пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 30 минут.
- Закройте в стерилизованные банки и храните в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
Грузинская аджика – это та закрутка, которая никогда не стоит до следующего сезона. Поэтому не упускайте возможности пополнить свои запасы, пока продолжается сезон овощей.