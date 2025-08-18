Ці баклажани приємно здивують та вразять навіть гурманів та знавців азійської кухні. Вони виходять в міру пікантними та ідеально доповнять будь-яку страву, розповідає 24 Канал з посиланням на портал retsepty.in.ua.
Як заготувати кабачки по-корейськи?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 середніх баклажани;
– 2 моркви;
– 2 цибулини;
– 5 зубчиків часнику;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 30 мілілітрів оцту;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 50 мілілітрів рослинної олії;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– гострий перець на смак.
Приготування:
- Баклажани помийте та наріжте смужками або кубиками.
- Посипте сіллю і залиште на 20 хвилин, щоб видалити зайву гіркоту. Потім промийте їх холодною водою та відтисніть.
- Цибулю наріжте півкільцями, моркву – тонкими смужками або натріть на тертці для корейської моркви.
- У сковороді розігрійте рослинну олію. Обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву та тушкуйте ще 5 хвилин.
- Додайте баклажани та обсмажте їх на середньому вогні протягом 10 хвилин, не забувайте помішувати.
- Додайте решту інгредієнтів та тушкуйте ще 10 хвилин на слабкому вогні.
- Зніміть сковороду з вогню, дайте страві охолонути.
- Потім перекладіть баклажани в миску, накрийте плівкою і залиште маринуватися в холодильнику на 30 хвилин.
- Закрийте в стерилізовані банки і зберігайте в темному та прохолодному місці.
Смачного!
