Ці баклажани приємно здивують та вразять навіть гурманів та знавців азійської кухні. Вони виходять в міру пікантними та ідеально доповнять будь-яку страву, розповідає 24 Канал з посиланням на портал retsepty.in.ua.

Читайте також Кілька секунд – і все стане ясно: як легко перевірити натуральність сметани – порада біохіміка

Як заготувати кабачки по-корейськи?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 середніх баклажани;

– 2 моркви;

– 2 цибулини;

– 5 зубчиків часнику;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 30 мілілітрів оцту;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 50 мілілітрів рослинної олії;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– гострий перець на смак.

Приготування:

Баклажани помийте та наріжте смужками або кубиками. Посипте сіллю і залиште на 20 хвилин, щоб видалити зайву гіркоту. Потім промийте їх холодною водою та відтисніть. Цибулю наріжте півкільцями, моркву – тонкими смужками або натріть на тертці для корейської моркви. У сковороді розігрійте рослинну олію. Обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву та тушкуйте ще 5 хвилин. Додайте баклажани та обсмажте їх на середньому вогні протягом 10 хвилин, не забувайте помішувати. Додайте решту інгредієнтів та тушкуйте ще 10 хвилин на слабкому вогні. Зніміть сковороду з вогню, дайте страві охолонути. Потім перекладіть баклажани в миску, накрийте плівкою і залиште маринуватися в холодильнику на 30 хвилин. Закрийте в стерилізовані банки і зберігайте в темному та прохолодному місці.

Смачного!

Грузинська аджика – це та закрутка, яка ніколи не стоїть до наступного сезону. Тому не втрачайте можливості поповнити свої запаси, поки триває сезон овочів.