Досвідчені господині готують цю закрутку до тих пір, поки не закінчуються перці. Вони знають – грузинська аджика не один раз прийде їм на допомогу. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом з ютуб-каналу "Смачно та гарно вдома".

До теми Вони виходять просто казкові: маринуємо білі гриби на зиму за знаменитим карпатським рецептом

Як приготувати грузинську аджику з перцю

  • Час: 20 хвилин + 30 хвилин настоювання
  • Порцій: залежно від розміру баночок

Інгредієнти:
– 1 кілограм солодкого перцю;
– 3 середні гострі перці;
– 3 головки часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 4 столові ложки цукру;
– 80 мілілітрів оцту;
– 1 чайна ложка паприки.

Приготування:

  1. Перець миємо, видаляємо насіння та нарізаємо смужками. Те саме повторюємо з чилі, часник чистимо.
  2. Всі овочі пропускаємо через мʼясорубку. Сіточка – найдрібніша.
  3. Додаємо решту інгредієнтів, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин.
  4. Розливаємо по стерилізованих банках та закручуємо.
  5. Зберігаємо у холодильнику – аджика не варена, тому у підвалі стояти не буде. Термін зберігання – до 6 місяців.

Смачного!

Перевірити натуральність шоколаду допоможе елементарний секрет з кавою. Він завжди працює і негайно виявить підробку.