Головне для ідеального результату – ретельно відібрати гриби та чітко дотримуватися визначеної кількості інгредієнтів. 24 Канал пропонує замаринувати білі гриби на зиму за рецептом з ютуб-каналу "Карпатські шкварки".
Не пропустіть Пасічники дали однозначну відповідь: як купити справжній мед і не потрапити на підробку
Як замаринувати білі гриби на зиму?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: залежно від розміру банки
Інгредієнти:
– 1 кілограм білих грибів;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
маринад:
– 900 мілілітрів води;
– 30 грамів солі;
– 6 столових ложок оцту;
– 3 лаврові листки;
– 6 горошин духмяного перцю;
– 1 гвоздика.
Приготування:
- Гриби чистимо і миємо.
- Переклюємо в каструлю, заливаємо водою. Додаємо лимонну кислоту, доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин.
- Проціджуємо гриби через друшляк та промиваємо.
- Тепер маринад: ставимо воду на вогонь, додаємо всі інгредієнти крім оцту, перемішуємо. Кладемо гриби і варимо 20 хвилин після закипання. Наприкінці вливаємо оцет.
- Перекладаємо гриби у стерилізовані банки прямо з каструлі та залишаємо охолоджуватися.
Смачного!
Інколи для приготування салату достатньо лише одного овоча. Легкий салат з помідорів з яскравою заправкою – чудове тому підтвердження.