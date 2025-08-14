Головне для ідеального результату – ретельно відібрати гриби та чітко дотримуватися визначеної кількості інгредієнтів. 24 Канал пропонує замаринувати білі гриби на зиму за рецептом з ютуб-каналу "Карпатські шкварки".

Як замаринувати білі гриби на зиму?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: залежно від розміру банки

Інгредієнти:

– 1 кілограм білих грибів;

– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;

маринад:

– 900 мілілітрів води;

– 30 грамів солі;

– 6 столових ложок оцту;

– 3 лаврові листки;

– 6 горошин духмяного перцю;

– 1 гвоздика.

Приготування:

Гриби чистимо і миємо. Переклюємо в каструлю, заливаємо водою. Додаємо лимонну кислоту, доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин. Проціджуємо гриби через друшляк та промиваємо. Тепер маринад: ставимо воду на вогонь, додаємо всі інгредієнти крім оцту, перемішуємо. Кладемо гриби і варимо 20 хвилин після закипання. Наприкінці вливаємо оцет. Перекладаємо гриби у стерилізовані банки прямо з каструлі та залишаємо охолоджуватися.

Смачного!

