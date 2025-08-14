Главное для идеального результата – тщательно отобрать грибы и четко придерживаться определенного количества ингредиентов. 24 Канал предлагает замариновать белые грибы на зиму по рецепту с ютуб-канала "Карпатские шкварки".

Как замариновать белые грибы на зиму?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: в зависимости от размера банки

Ингредиенты:

– 1 килограмм белых грибов;

– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;

маринад:

– 900 миллилитров воды;

– 30 граммов соли;

– 6 столовых ложек уксуса;

– 3 лавровых листа;

– 6 горошин душистого перца;

– 1 гвоздика.

Приготовление:

Грибы чистим и моем. Переключаем в кастрюлю, заливаем водой. Добавляем лимонную кислоту, доводим до кипения и варим 5 минут. Процеживаем грибы через дуршлаг и промываем. Теперь маринад: ставим воду на огонь, добавляем все ингредиенты кроме уксуса, перемешиваем. Кладем грибы и варим 20 минут после закипания. В конце вливаем уксус. Перекладываем грибы в стерилизованные банки прямо из кастрюли и оставляем охлаждаться.

Приятного аппетита!

