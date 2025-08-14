Главное для идеального результата – тщательно отобрать грибы и четко придерживаться определенного количества ингредиентов. 24 Канал предлагает замариновать белые грибы на зиму по рецепту с ютуб-канала "Карпатские шкварки".
Как замариновать белые грибы на зиму?
- Время: 40 минут
- Порций: в зависимости от размера банки
Ингредиенты:
– 1 килограмм белых грибов;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
маринад:
– 900 миллилитров воды;
– 30 граммов соли;
– 6 столовых ложек уксуса;
– 3 лавровых листа;
– 6 горошин душистого перца;
– 1 гвоздика.
Приготовление:
- Грибы чистим и моем.
- Переключаем в кастрюлю, заливаем водой. Добавляем лимонную кислоту, доводим до кипения и варим 5 минут.
- Процеживаем грибы через дуршлаг и промываем.
- Теперь маринад: ставим воду на огонь, добавляем все ингредиенты кроме уксуса, перемешиваем. Кладем грибы и варим 20 минут после закипания. В конце вливаем уксус.
- Перекладываем грибы в стерилизованные банки прямо из кастрюли и оставляем охлаждаться.
Приятного аппетита!
