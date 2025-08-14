Этот быстрый салат прекрасно дополнит мясо и гарниры, а когда времени на перекус мало – им можно перекусить, подав с любимым хлебом. 24 Канал предлагает каждому сохранить этот рецепт от портала "Смачненьке".

Как приготовить салат-закуску из помидоров?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм помидоров;

– 1 сладкий перец;

– 1 головка чеснока;

– полпучка кинзы;

– полпучка петрушки;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

Перец моем, удаляем семена и измельчаем в блендере до однородности. Зелень измельчаем, смешиваем с перцем. Затем добавляем остальные ингредиенты и еще раз хорошо перемешиваем. Помидоры нарезаем частичками. Перекладываем в миску слоями с маринадом. Лучше всего перед подачей дать салату-закуске немного времени постоять в холодильнике.

Приятного аппетита!

