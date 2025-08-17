Часто радять звертати увагу на густину сметани, але це не надійний показник. Недобросовісні виробники можуть додати до продукту крохмаль та досягнути бажаного ефекту. Як не стати їхньою жертвою – розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм біохіміка glebrepich.

Як перевірити якість сметани?

Є один надійний метод, який дозволяє гарантовано переконатися в тому, що ваша сметана – високої якості. І все, що для цього потрібно – лише склянка гарячої води.

Перевіряємо якість сметани / Фото Freepik

Беремо ложку сметани та розмішуємо у воді. Якщо сметана високої якості, то швидко розчиниться. Продукт, в якому є домішки, перетвориться на незрозумілу масу.

Також не забувайте одразу читати склад продукту, якщо купуєте сметану в магазині. Якісна сметана повинна містити лише 2 інгредієнти – вершки та закваску.

