Название блюда происходит от крымскотатарского слова sarmaq – "скручивать, сворачивать". Среди народов Кавказа оно также очень популярно, но называется долма, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм kyrym_i_rym.

Как приготовить сарму?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 50 – 60 виноградных листьев;

– 500 граммов фарша;

– 150 граммов риса;

– 1 – 2 луковицы;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 500 миллилитров воды или бульона;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Свежие виноградные листья обдайте кипятком на 1 – 2 минуты, чтобы стало мягким. Рис промойте и отварите до полуготовности. Лук и чеснок измельчите и добавьте в фарш. Добавьте к мясу рис, посолите, поперчите, всыпьте специи и хорошо перемешайте. На каждый лист выложите по 1 – 2 чайные ложки начинки ближе к основанию. Заверните края по бокам и сверните лист в плотный рулетик. Выложите сарму слоями в кастрюлю или казан. Залейте рулетики томатной пастой, разведенной водой или бульоном, чтобы они были полностью покрыты. Накройте тарелкой, чтобы во время приготовления сарма не раскручивалась. Тушите на медленном огне 1 – 1,5 часа. Следите, чтобы соус не выкипел. При необходимости добавьте еще воды или бульона. Подавайте горячей со сметаной, мацони или чесночным соусом.

Приятного аппетита!

