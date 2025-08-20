Название блюда происходит от крымскотатарского слова sarmaq – "скручивать, сворачивать". Среди народов Кавказа оно также очень популярно, но называется долма, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм kyrym_i_rym.

Читайте также Мировое признание: какой ресторан украинской кухни впервые появился в путеводителе Мишлен

Как приготовить сарму?

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 50 – 60 виноградных листьев;
– 500 граммов фарша;
– 150 граммов риса;
– 1 – 2 луковицы;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 500 миллилитров воды или бульона;
– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Свежие виноградные листья обдайте кипятком на 1 – 2 минуты, чтобы стало мягким.
  2. Рис промойте и отварите до полуготовности.
  3. Лук и чеснок измельчите и добавьте в фарш.
  4. Добавьте к мясу рис, посолите, поперчите, всыпьте специи и хорошо перемешайте.
  5. На каждый лист выложите по 1 – 2 чайные ложки начинки ближе к основанию.
  6. Заверните края по бокам и сверните лист в плотный рулетик.
  7. Выложите сарму слоями в кастрюлю или казан.
  8. Залейте рулетики томатной пастой, разведенной водой или бульоном, чтобы они были полностью покрыты.
  9. Накройте тарелкой, чтобы во время приготовления сарма не раскручивалась.
  10. Тушите на медленном огне 1 – 1,5 часа. Следите, чтобы соус не выкипел. При необходимости добавьте еще воды или бульона.
  11. Подавайте горячей со сметаной, мацони или чесночным соусом.

Приятного аппетита!

Икра из баклажанов – закуска, которую рады видеть на каждом столе. А если приготовить ее по-херсонски, то ваше кулинарное мастерство будут расхваливать очень долго.